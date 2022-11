Disordini in alcune zone della città di Corigliano-Rossano, il Sindaco: “Chiesta massima attenzione alle forze dell’ordine”

“In queste ore sono stato contattato da molti concittadini preoccupati per il ripetersi di episodi di esagitazione, che spesso scaturisce in rissa e violenza, in alcune zone della città con particolare riferimento a Schiavonea.

Si tratta di una preoccupazione che condivido, sia perché mette in discussione la sicurezza urbana quindi la quotidianità dei nostri concittadini, sia perché offre in questo periodo una immagine negativa di una località splendida e sulla quale stiamo investendo enormemente in termini di valorizzazione turistica.

Questa mattina ho dunque sentito sul tema il Dirigente della Polizia di Stato, dott. Pignataro, ed il Tenente Colonnello dei carabinieri, dott. Giovinazzo, per sottolineare l’importanza di attivare dei servizi di specifica prevenzione e di controllo rispetto a quanto si sta registrando negli ultimi giorni, col fine di interrompere immediatamente questa catena di episodi e garantire quindi la serena quotidianità dei nostri concittadini.

Entrambi i vertici locali delle Forze dell’Ordine mi hanno garantito la massima attenzione sul tema, e mi hanno comunicato il potenziamento dei servizi di controllo a partire già dalla serata di oggi, oltre alla attivazione di attività di prevenzione. A tal proposito ho garantito la massima disponibilità dell’Amministrazione Comunale a supportare tali attività in particolare con la Polizia Locale e con i Servizi Sociali Comunali.

Questo perché è evidente che si tratta della degenerazione di un fenomeno che non può essere gestito esclusivamente con la repressione, ma che ha origine nel disagio e nelle condizioni sociali che si creano annualmente in occasione della stagione della raccolta degli agrumi, correlate ai flussi migratori.

Non a caso alcuni mesi fa è stato necessario organizzare degli interventi congiunti di tutte le istituzioni (Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Azienda Sanitaria) in alcuni luoghi specifici come via Capri o Taverna, col fine di intervenire nelle condizioni di disagio sociale ed igienico di alcune persone, oltre che per interrompere la catena dello sfruttamento trasversale che si innesca in questi casi.

Per questa ragione, oltre ad attivare fin da stasera un presidio fisso della Polizia Locale nei luoghi che sono stato oggetto degli ultimi episodi, ho attivato anche i servizi sociali affinché organizzino dei servizi specifici per consentire di intervenire nelle situazioni di disagio anche con strumenti diversi, di integrazione.

Contestualmente non posso non ringraziare in questo caso tutti gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ma in generale di tutte le forze dell’ordine presenti in città, per l’encomiabile lavoro di controllo del territorio e di lotta alla illegalità che stanno mettendo in campo con grande laboriosità e senso del dovere, qualità che stanno consentendo di sopperire anche alle ataviche carenze di personale di cui soffre in quest’epoca la pubblica amministrazione e che mi auguro vengano preso superate”.

Così in una nota il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.