Corigliano-Rossano: convocato il Consiglio comunale per il giorno 20 novembre

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il 20 novembre 2022, alle ore 9.

Trentuno i punti all’ordine del giorno:

1 – Approvazione verbale seduta precedente;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3 – Regolamento per la Toponomastica e della numerazione civica – Approvazione

4 – Delibera G.C. n. 331 del 04/10/2022. Ratifica del Consiglio Comunale;

5 – Variazione di bilancio – esercizio 2022;

6 – Debiti fuori bilancio dell’importo di € 2.952.285,91 riconducibili alla lettera a), comma 1, del D.lgs. 267/00. Presa d’atto prospetto analitico contenente le modalità di ripiano e attestazione salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs 267/2000;

7 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Ambiente ed Energia per un importo complessivo di euro 60.480,11;

8 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Settore Ambiente ed Energia-Società B. S. SpA – Transazione per pagamento sentenza TAR Calabria di Catanzaro, Sez. II-Procedimento recante Ottemperanza d.i.– Tribunale di Castrovillari NRG 1686/2019 – euro 443.604,03;

9 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Ambiente ed Energia-L. SPV Srl-Transazione per pagamento dell’atto di precetto relativo al d.i. Tribunale di Castrovillari- euro 513.586,64;

10 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Avvocatura – Spese per CTU – euro 13.084,21;

11 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Avvocatura –Avv. G. S. – Pagamento dilazionato del d. i. Tribunale di Cosenza – euro 510.582,76;

12 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Settore Avvocatura – Spese legali – euro 34.536,88;

13 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Avvocatura-Spese di registrazione provvedimenti giudiziari – € 953,08;

14 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Lavori Pubblici – C. D. – Transazione per pagamento dilazionato del d.i. Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano – euro 139.394,33;

15 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Lavori Pubblici- M. D. R. – Transazione per pagamento dilazionato della sentenza Corte di Appello di Catanzaro euro 120.955,47;

16 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento bilancio –Settore Lavori Pubblici-C.G.F. Srl – sentenza Corte euro 410.335,19

17 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Lavori Pubblici- euro 70.427,43

18 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni fisici alla persona euro 131.367,90;

19 – Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni fisici e materiali- euro 15.197,12;

20 – Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni materiali – euro 27.987,62;

21 – Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Politiche e Promozione Sociale – Soc. S. SpA – Sentenza Tribunale di Castrovillari – euro 31.090,63;

22 – Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Risorse Umane ed Informatizzazione – euro 103.461,84;

23 – Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – euro 415.436,49

24 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza 23 – Madeo Francesco, Rocco Gammetta, Cassano Antonio, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Baffa Costantino e Olivo Adelina, prot. n°106946 del 20/10/2022, avente ad oggetto: “Hub industriale Energetico Porto di Corigliano- Rossano”;

25 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Madeo Rosellina e Olivo Adelina, prot. n°110906 del 02/11/2022, avente ad oggetto: “Sicurezza Pubblica Città Corigliano-Rossano”;

26 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n°0106858 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Progetto S.P.O.T. spazi di partecipazione – orizzonti e tempo libero: Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ordinaria Parco “Fabiana Luzzi, Villa dei due Mari e Area Via Locri”;

27 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n°0106858 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 04/05/2022”;

28 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106956 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Ordinanza Sindacale n°66 del 29/04/2022”

29 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106960 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Pubblica illuminazione area Urbana Corigliano: adempimenti contrattuali, adeguamento costi e implementazione punti luce”;

30 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106963 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria Marina di Schiavonea: stato dei luoghi e organizzazione del servizio”;

31 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore con delega alla valorizzazione dei beni culturali Dott.ssa Alessia Alboresi, prot. n°0106967 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Salvaguardia e tutela del Castello Ducale: monitoraggi periodici e stato di conservazione”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 23 novembre 2022.

Sarà possibile seguire i lavori del consiglio in diretta streaming al link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home