Trebisacce (Cs), sabato i parlamentari M5S incontrano i cittadini

Proseguono gli appuntamenti di ringraziamento agli elettori da parte della deputazione calabrese del Movimento 5 Stelle. Il prossimo incontro è fissato per sabato 12 novembre, alle ore 18, nella Sala “Vecchia Fornace” del Comune di Trebisacce in provincia di Cosenza. L’evento pubblico, oltre a voler essere un momento teso a ringraziare i cittadini per il sostegno espresso e che ha consentito loro di raggiungere l’ottimo risultato, vuole anche essere l’occasione di dialogo per sviscerare quelle che sono le problematiche legate al territorio di cui la deputazione si farà carico.

Saranno presenti la Vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino; il già Procuratore Nazionale Antimafia, e ora Vicepresidente della Commissione Giustizia, Federico Cafiero de Raho; Elisa Scutellà Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Politiche UE e l’attivista Teresa Sicoli, già candidata alle ultime politiche.

“Un impegno, quello di mantenere attivo il dialogo con i cittadini, assunto dai parlamentari durante la campagna elettorale e che porteranno avanti con entusiasmo, certi come sono che solo il dialogo, il confronto, il contatto con chi ha dato loro fiducia rappresenti la linfa necessaria per operare sinergicamente e confermare all’elettorato di aver scelto di stare dalla parte giusta”.