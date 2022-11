Casali del Manco (Cs), completati i lavori di messa in sicurezza nell’area del plesso scolastico in località Morelli

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casali del Manco, Michele Rizzuti, comunica l’avvenuto completamento di un intervento di messa in sicurezza del territorio effettuato in località Morelli.

C’è da premettere che l’estinto Comune di Trenta era stato destinatario di un finanziamento ai sensi delle Leggi Regionali n. 24/1987 e n. 19/2009 di € 100.000,00 per l’attuazione di un intervento di Messa in sicurezza della scarpata prospiciente la scuola elementare e materna ubicata nella loc. Morelli, giusto Decreto regionale n. 1992 del 27.02.2017. Il suddetto finanziamento veniva confermato nel novembre del 2017 –mediante Decreto Regionale– al neonato comune di Casali del Manco, a sua volta istituito con Legge Regionale solo qualche mese prima. Il responsabile del Settore 4 conferì, a suo tempo, gli incarichi tecnici per la redazione del Progetto Esecutivo: lo stesso venne deliberato dalla Giunta Comunale nel 2019 ed oggi l’opera è completata.

“Nella fattispecie si tratta di un importante intervento che va nella direzione di messa in sicurezza del nostro territorio comunale, difatti con la professionalità della ditta Drygos esecutrice dei lavori oggi questi lavori vedono la luce. Come amministrazione comunale siamo soddisfatti per aver raggiunto un altro obiettivo che ci eravamo posti. Infatti l’intento posto in essere, da attuare in tempi brevi, era quello di produrre un’azione fisica di protezione della scarpata prospiciente ad importanti strutture pubbliche quali il complesso scolastico e la Chiesa di Sant’Agostino presenti nella località di Morelli. D’altronde questa amministrazione comunale si sta contraddistinguendo più e più volte per la grande attenzione verso le tematiche della Protezione Civile, così come sulla prevenzione, mitigazione del rischio idrogeologico e la difesa del territorio”. Queste le dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Rizzuti.