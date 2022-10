Ordigno contro clinica privata nel Cosentino, l’Ordine dei Medici: “Sia ristabilita la dovuta sicurezza nei luoghi di cura”

“In riferimento all’atto dinamitardo perpetrato ai danni della Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo, Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’OMCEO di Cosenza esprimono piena solidarietà alla proprietà e a tutti i colleghi che operano con professionalità ed abnegazione nella struttura per quanto accaduto.

Questo episodio, ripropone il problema della sicurezza dei luoghi di cura e della salvaguardia di tutti quegli operatori, medici in primo luogo, ma anche, infermieri, barellieri ed autisti, quotidianamente impegnati negli stessi a servizio dei cittadini.

E’ di tutta evidenza la pericolosità e l’intollerabilità del reiterarsi di simili situazioni rispetto alle quali quest’Ordine non può che riproporre l’invito, già formulato in altre occasioni, a che tutte le Istituzioni interessate si adoperino sempre più affinché vengano poste in essere tutte le iniziative possibili perché sia ristabilita la dovuta sicurezza nei luoghi di cura, assicurando a quanti investono in tali strutture la giusta tutela del loro patrimonio, necessaria a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, nonché ai medici e a tutti gli altri operatori sanitari quella serenità che consenta agli stessi di prestare al meglio la loro opera professionale.

In tale sforzo la disponibilità e l’impegno dell’Ordine è e sarà massimo, così come ugualmente fermo e massimo sarà anche l’impegno a sostenere ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo”.

E’ quanto si legge in una nota di Eugenio Corcioni, presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza.