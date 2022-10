Cassano allo Ionio (Cs), approvato il progetto per il completamento dello stadio “Pietro Toscano”

Il Comune di Cassano All’Ionio ha aderito al Bando “Sport e Periferie” – Annualità 2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti.

La giunta comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha discusso e approvato il Progetto esecutivo dei lavori riguardanti l’Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo polifunzionale “Pietro Toscano” che prevede una spesa complessiva di € 823.000,00, di cui 660.000,00 per lavori. In caso di ammissione, la spesa di € 823.000,00 sarà finanziata, per una quota pari ad € 699.500,00 con contributo a carico del “Fondo Sport e Periferie 2022”, e per la restante quota del 15,00 %, pari ad € 123.500,00 che sarà assicurata con fondi di bilancio comunale.

La giunta ha dato mandato al Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici per gli adempimenti necessari e conseguenti alla presentazione della richiesta di contributo all’avviso “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022”, trasmettendogli l’atto, dichiarato immediatamente esecutivo, per i provvedimenti di competenza.

La progettazione in questione, che concorre per il finanziamento, è finalizzata al completamento e all’adeguamento dell’impianto sportivo di calcio a 11 “Pietro Toscano”, destinato all’attività agonistica nazionale e internazionale. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di realizzare un Centro Sportivo Polifunzionale in grado di offrire alla popolazione una molteplicità di discipline sportive quali Basket 3×3, Pallavolo, Calcio a 5 e Bocce, oltre al già presente Calcio a 11.

Per il campo sportivo esistente, di proprietà comunale, il progetto si prefigge, in particolare, di riqualificare l’area di gioco attraverso la posa in opera di un manto in erba sintetica di ultima generazione al fine di un adeguamento qualitativo agli standard di categoria e di un nuovo impianto di illuminazione completo ad alta efficienza energetica; caratterizzare l’intera struttura migliorando o eliminando alcune delle carenze ad oggi presenti; e di favorire l’utilizzo ampliato degli spazi, delle strutture, dei percorsi e dell’area, attraverso un intervento che possa consentire la fruizione dell’impianto e l’incremento delle discipline sportive offerte.