Mandatoriccio (Cs), Udicon: “Dotare Poste di sportello Atm”

“L’istituto bancario che serviva anche altri territori dell’entroterra chiuso da qualche mese e l’unico sportello bancomat (BPER) presente nel centro storico di Mandatoriccio, fuori servizio da almeno 20 giorni. Urgono soluzioni immediate per non penalizzare ulteriormente la rete commerciale ed i cittadini di una comunità che continua a resistere alla carenza dei servizi e combattere contro lo spopolamento”.

È quanto denuncia Ferruccio Colamaria, presidente dell’Udicon provinciale di Cosenza facendosi portavoce del disagio avvertito dagli utenti che già con la chiusura dello sportello bancario si erano visti privare di un importante riferimento.

“Nel solco di un impegno che continuiamo a portare avanti per questo territorio – aggiunge Colamaria – l’Unione Difesa Consumatori si farà portavoce presso Poste Italiane, presente nel paese con una sua sede, della richiesta di uno sportello ATM così da non lasciare più la popolazione senza la possibilità di prelevare contanti per periodi prolungati”.