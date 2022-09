Scutellà (M5S): “L’elevazione a Primo dirigente del Commissariato di Corigliano-Rossano sarà realtà entro fine anno”

«La XVIII legislatura volge ormai al termine e le proficue interlocuzioni tenute in questi anni per portare avanti un’azione poderosa come quella dell’elevazione del Commissariato di Corigliano-Rossano a Primo dirigente, mi rendono particolarmente orgogliosa».

È quanto dichiara Elisa Scutellà, portavoce calabrese del Movimento 5 Stelle. «Sono stati anni complicati – aggiunge – durante i quali ho cercato attraverso ogni mezzo a me a disposizione, propiziando incontri ed interlocuzione cadenzati, di portare l’attenzione sulla necessità imprescindibile per la Sibaritide di una maggiore sicurezza che si sarebbe potuta raggiungere attraverso un passaggio a rango superiore del nostro Commissariato».