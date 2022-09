Morte Nolè, il cordoglio del presidente del consiglio regionale Mancuso: “Una vita spessa al fianco della comunità pastorale”

“Il mio cordoglio e quello del Consiglio regionale della Calabria per la morte del Vescovo Metropolita di Cosenza Mons. Francescantonio Nolè. Una vita spesa al fianco della sua comunità pastorale. Con dedizione e sapienza ha saputo profondere un’opera di evangelizzazione sostenuta da un sempre rinnovato impegno per il dialogo con tutte le anime cattoliche e civili. Alla memoria di chi lo ha conosciuto da vicino, e a chi ne ha apprezzato le doti cristiane nell’esercizio del suo servizio spirituale, resterà il suo essere credibile e solido punto di riferimento per i suoi fedeli e autentico interprete della missione di prossimità e di carità della Chiesa cattolica”.