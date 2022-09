Loizzo a Trebisacce (CS): “Jonio centrale per turismo e sviluppo. Ospedale va potenziato”

“Lo Jonio rappresenta uno snodo strategico per lo sviluppo turistico della Calabria e il prossimo governo dovrà impegnarsi concretamente per tutta l’area”.

Lo ha detto Simona Loizzo, capolista al collegio plurinominale della Camera per la Lega, in un affollato incontro svoltosi ieri sera a Trebisacce.

Presenti il sindaco della cittadina jonica, Alex Aurelio, e la referente di zona della Lega di Cassano, Laura Rosa.

“Ci vuole una politica dei porti – ha detto Loizzo – che agevoli e faciliti il turismo e Trebisacce dovrà essere centrale in questo disegno.

La 106 dovrà essere completata – ha proseguito Loizzo – perché è una delle emergenze del sud, come ha detto giustamente Matteo Salvini e bisogna far proseguire tranquillamente i lavori del macrolotto.

L’ospedale di Trebisacce va potenziato e su questo – ha aggiunto la capolista della Lega – c’è il nostro impegno e quello del presidente della Regione.

Votare Lega in Calabria – ha concluso Loizzo – significa dare forza alle idee di rinnovamento per la Calabria e per tutto il Paese”.