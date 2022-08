Cosenza: la commissione elettorale presieduta da Pina Incarnato indica gli scrutatori per la costituzione dei seggi elettorali

Presieduta dall’assessore Pina Incarnato, si è riunita questa mattina la commissione elettorale di Palazzo dei Bruzi a cui hanno partecipato, oltre alla stessa Presidente Incarnato, i membri effettivi, Bianca Rende, Roberto Sacco e Michelangelo Spataro

All’o.d.g. la nomina degli scrutatori occorrenti, in un numero pari a 338, per la costituzione dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche di Domenica 25 settembre. Gli scrutatori nominati, attingendo all’apposito albo, con voto palese 4 su 4, sono stati 338 effettivi e 80 supplenti ed i nominativi saranno pubblicati nella giornata di domani, Giovedì 1 settembre, sull’albo pretorio del Comune di Cosenza. Di questi, la quota parte di Pina Incarnato e di Bianca Rende, in un numero pari a 168, più 80 supplenti, sono stati indicati a seguito di sorteggio avvenuto sempre questa mattina prima dei lavori della commissione, da cui sono stati esclusi coloro i quali erano già stati sorteggiati ed impegnati nella precedente competizione referendaria dello scorso 12 giugno.

I restanti 132 scrutatori effettivi sono stati, invece, indicati per chiamata diretta e nominativa, per come la legge consente loro, dai consiglieri Sacco e Spataro.

“Ho proceduto – ha affermato l’assessore Pina Incarnato – insieme alla consigliera Bianca Rende, al sorteggio degli scrutatori per le politiche del prossimo 25 settembre in linea con quanto già fatto per il referendum dello scorso 12 Giugno, nel pieno rispetto delle iniziative per la trasparenza amministrativa in seno al Comune di Cosenza, inaugurate dal sindaco, Franz Caruso che, in questa nuova tornata elettorale, ha cambiato rotta anche per la nomina dei sostituti dei Presidenti di Seggio preferendo alla scelta discrezionale e fiduciaria, seppur consentita dalla legge, i criteri dell’imparzialità garantiti dall’avviso pubblico”.