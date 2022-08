Inaugurato il completamento dello scavo della galleria Tarsia-Sibari

La Presidente Succurro, nel pomeriggio di oggi, ha inaugurato il completamento dello scavo della galleria lungo la strada che collega Tarsia con Sibari.

«La Provincia di Cosenza continua, su mio impulso, a lavorare senza sosta per dare risposte concrete nel settore strategico della viabilità» – ha dichiarato Rosaria Succurro, aggiungendo che «con questo importante intervento proseguiamo il nostro programma di messa in sicurezza delle strade provinciali, perché il tema della sicurezza stradale figura al primo posto dei miei obiettivi di mandato.

Fra le attività in corso di esecuzione, il completamento dello scavo della galleria lungo la strada che collega Tarsia con Sibari ha rappresentato una priorità in termini di miglioramento della percorribilità dell’arteria, fondamentale per il collegamento con tutta l’area jonica di Corigliano-Rossano.

Un impegno, quello della Provincia di Cosenza, che porterà anche al dimezzamento dei tempi di percorrenza, con evidenti benefici economici per il trasporto su gomma e la possibilità per i cittadini di una guida tranquilla e in linea con le esigenze locali della circolazione.

Sappiamo bene che quello delle strade è un problema complesso per la nostra Provincia, perché richiede investimenti notevoli e controlli costanti, ma da Presidente ribadisco che la la sicurezza stradale è per noi un compito che continua e sul quale siamo particolarmente impegnati».

I lavori in programma riguardano anche la nuova costruzione ed il parziale adeguamento della strada Cosenza-Sibari, nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale di Tarsia e la Statale 106 bis.

Nello specifico, l’intervento in progetto si pone l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, migliorando il livello di servizio della Provinciale numero 197, per una lunghezza di circa 5 km. L’importo dei lavori a base d’asta è di circa 11 milioni, che serviranno per l’adeguamento in asse del tracciato esistente, a partire dalla diga di Tarsia fino alla Statale 106 bis in corrispondenza dell’incrocio per Terranova.