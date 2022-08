Il Sindaco Franz Caruso si congratula con Giovan Battista Perciaccante per il suo nuovo e prestigioso incarico in ANCE

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni al Presidente di Ance Calabria e Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, per il prestigioso incarico appena ricevuto, dopo l’elezione a Presidente del Comitato Mezzogiorno ed Isole dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.

“Esprimo grande compiacimento – ha sottolineato in un messaggio Franz Caruso – per questo nuovo riconoscimento a Giovan Battista Perciaccante che comporta anche l’assunzione dell’incarico di Vice Presidente del Comitato di Presidenza di Ance. Non poteva essere operata scelta migliore – ha aggiunto il primo cittadino. Le indiscutibili qualità e le acclarate competenze del Presidente di Ance Calabria e Cosenza torneranno utilissime anche alla guida del Comitato Mezzogiorno ed Isole. Sono sicuro – ha aggiunto Franz Caruso – che Giovan Battista Perciaccante saprà dare un contributo decisivo e importante ed imprimere un nuovo slancio allo sviluppo del Sud del Paese. Ci conforta enormemente il fatto che, in questa sua nuova veste, Giovan Battista Perciaccante sarà chiamato ad esercitare un’attenta attività di verifica sugli sviluppi del PNRR cui, come Amministrazione comunale, annettiamo grande importanza, soprattutto per le azioni intraprese per accrescere le potenzialità della nostra città, ricca di risorse non valorizzate al meglio, e per un miglioramento complessivo della qualità della vita dei nostri cittadini. Ho avuto modo di apprezzare la tenacia del Presidente Percacciante in diverse occasioni nelle quali abbiamo avviato con ANCE un dialogo sinergico e sono certo che il suo apporto in questa nuova fase della sua esperienza risulterà di grande aiuto per le comunità del Mezzogiorno”.