Papasidero (Cs), primo evento di Outdoor Sport organizzato dalla polisportiva Valle Argentino

Sabato 18 giugno 2022 è stata realizzata la prima edizione di Outdoor Sport della polisportiva “Valle Argentino”. L’ originale evento nasce da un’idea di Michele Capalbo ed Angelo Napolitano, dirigenti della polisportiva che si sono cimentati in una prima impresa di sport outdoor mai realizzata prima, capace di promuovere nuove modalità di fruizione dei territori interni calabresi.

Per questa prima edizione di Outdoor Sport, la polisportiva si è recata nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a Papasidero, ed ha realizzato per la prima volta, un circuito ad anello che in 6 ore ha messo in rete in un misto di esperienze di trekking e biking, principali risorse del magnifico borgo.

L’itinerario che i partecipanti hanno dovuto affrontare è stato molto coinvolgente: Avvio con trekking lungo il sentiero dei greci sopra il Santuario della Madonna di Costantinopoli, quindi arrivo nei pressi della grotta del Romito per proseguire in e-bike e raggiungere prima la grotta e poi il misterioso ed affascinate borgo abbandonato di Avena. Da qui giù per l’antico sentiero che collegava Avena al centro storico di Papasidero, passaggio dai ruderi del castello ed arrivo sul ponte medievale che collega al Santuario della madonna di Costantinopoli.

In questo modo, la polisportiva ha realizzato la sua prima impresa di sport outdoor, riuscendo a mettere in rete le principali risorse culturali e naturalistiche di Papasidero.

La prima edizione di Outdoor Sport, sottolineano gli organizzatori, è stata resa possibile, grazie alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale ed al sostegno del main sponsor, Visitpollino.it che ha documentato l’intero evento online, con varie dirette ora visibili sull’account: Instagram @visitpollinovacanze ,