Corigliano Rossano (Cs), adozione Piano Strutturale Associato: convocata la commissione Urbanistica

Per il 22 giugno p.v. è stata convocata la Commissiona Urbanistica Lavori Pubblici del Comune di Corigliano Rossano in una riunione che avrà come oggetto il percorso di adozione del PSA, il Piano Strutturale Associato. La riunione è prevista per le ore 15.30 alla Sala Consiliare di Piazza S.S. Anargiri. Sul Piano il consiglio comunale era già stato relazionato, riguardo le novità e gli sviluppi, dopo i molti anni in cui la situazione non aveva visto avanzamento alcuno, dall’architetto dott.ssa Sandra Vecchietti e dal geologo dott. Beniamino Tenuta.



Oltre al presidente Salvatore Tavernise, che ha convocato l’incontro della commissione, saranno presenti il Sindaco Flavio Stasi, la presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo, l’assessore all’Urbanistica Tatiana Novello, il dirigente di settore, il segretario generale ed i membri della commissione: Achiropita Scorza, Liliana Zangaro, Domenico Rotondo, Rossellina Madeo, Costantino Baffa e Raffaele Vulcano. Durante la commissione sarà ascoltata le relazioni dell’agronomo dott. Sammicheli e del geologo dott. Vecchio. Obiettivo dell’incontro è riprendere la calendarizzazione del percorso che porterà all’adozione definitiva del PSA.

“La scelta di una nuova seduta della Commissione è un passaggio obbligato” ha spiegato il dott. Tavernise. “I membri della commissione avranno tempo di elaborare le informazioni del nuovo PSA e di relazionare a loro volta gli altri consiglieri comunali. E’ fondamentale che questo consiglio comunale, quello attualmente in carico, che è stato scelto dalla città unica di Corigliano-Rossano, si senta totalmente coinvolto nell’adozione del Piano Strutturale Associato. Per lungo tempo l’iter di questo piano è stato fermo, ben prima della pandemia. Ora sappiamo che tutto è cambiato, di conseguenza anche gli scenari del nostro territorio sono mutati. Diventa, quindi, doveroso esprimersi ed impegnarsi per poter dotare il nostro territorio dei migliori strumenti possibili per svilupparsi, specie poi quando hanno una tale importanza come il PSA”.