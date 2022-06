74enne esce per raccogliere origano e non fa ritorno: ricerche in corso nella zona di Aiello Calabro (Cs)

La Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata attivata dalla Stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro (CS) per un ultrasettantenne di Rende che, uscito nella mattinata di oggi per andare a raccogliere origano, non ha fatto rientro a casa.

Il disperso ha con sé un telefono cellulare ma non risponde alle chiamate dei soccorritori. Le ricerche si stanno concentrando in località Serra Filata nel comune di Aiello Calabro (CS).

Attivata l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Presenti sul posto, oltre ai tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello, anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.