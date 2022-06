L’Accademia Italiana della Cucina nomina coordinatore territoriale Calabria l’attuale delegato di Cosenza Rosario Branda

E’ l’attuale delegato di Cosenza, Rosario Branda, il nuovo coordinatore territoriale Calabria dell’Accademia Italiana della Cucina. Lo ha nominato il Consiglio di presidenza guidato dal presidente Paolo Petroni. Branda succede nella funzione a Francesco Menichini, venuto a mancare di recente, stroncato da un male incurabile.

Fondata nel 1953 da Orio Vergani, l’Accademia Italiana della Cucina, dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. La cucina, si evidenzia nei documenti dell’Accademia, resta una delle espressioni piu’ profonde della cultura di un Paese e dei suoi territori, perche’ e’ il frutto della storia e della vita dei propri abitanti, racconta chi si e’, ne riscopre e cura le radici, si evolve nel tempo, ne offre una immediata ed efficace rappresentazione anche al di la’ dei semplici confini geografici. “Nel ringraziare il presidente Petroni ed il Consiglio di presidenza per la fiducia che mi e’ stata accordata – ha dichiarato il neo coordinatore territoriale Branda – non posso non rivolgere il primo pensiero a Francesco Menichini. Un pezzo importante della storia dell’Universita’ della Calabria e della ricerca scientifica internazionale, un punto di riferimento certo ed un esempio esemplare per intere generazioni di professionisti. Ci manchera’ il suo rigore morale, la sua arguzia, la sua intelligenza colta e curiosa. Ancora di piu’ la sua bella amicizia. Ci resteranno i ricordi delle tante occasioni liete trascorse insieme in occasione delle numerose attivita’ promosse ed animate nei vari ruoli ricoperti in seno all’Accademia”.

“Con i delegati della Calabria – ha aggiunto Branda – continuando sulla scia del lavoro fin qui realizzato, siamo pronti a mettere a disposizione di pubblici uffici, enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, studi ed opere realizzate dall’Accademia utili a condividere e promuovere iniziative idonee a favorire la conoscenza e la diffusione dei valori autentici della migliore tradizione della cucina calabrese che tende sempre piu’ a confermarsi come uno dei principali marcatori di identita’ culturale e di territorio, fino al punto da rappresentare in concreto uno degli attrattori piu’ forti e caratterizzanti per turisti e viaggiatori che scelgono di visitare la Calabria”.