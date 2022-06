Completato il restauro del grande organo “Mascioni opus 1169” nella Cattedrale di Cosenza grazie al contributo Ancos di Confartigianato

Le note delle suggestive armonie del grande organo “Mascioni opus 1169” tornano a riecheggiare nella Chiesa Cattedrale di Cosenza. Il prezioso strumento e’ tornato all’antico splendore grazie a Confartigianato che, attraverso la sua associazione Ancos APS, su iniziativa della territoriale di Cosenza ha destinato i fondi ricavati dal 2×1000 alla manutenzione straordinaria dell’organo con interventi di pulitura e revisione di tutte le apparecchiature interne, in modo particolare le canne. Mercoledi’ 1 giugno si e’ svolto il concerto inaugurale con il Maestro Emanuele Cardi, alla presenza dell’arcivescovo mons. Francesco Nole’ e dei vertici di Confartigianato Calabria e Ancos. Presenti il direttore Ancos Confartigianato Fabio Menicacci, il presidente regionale Confartigianato Calabria Roberto Matragrano e il presidente provinciale Confartigianato Cosenza Francesco Rotondaro.

“La Cattedrale di Cosenza – afferma Matragrano – compie 800 anni e per l’occasione sono stati previsti concerti per l’importante evento storico ed ecclesiale. Il prezioso contributo di ANCoS, ha potuto realizzare un importante progetto di restauro dell’Organo Mascioni opus 1169. L’Organo donato dall’Amministrazione comunale di Cosenza alla Chiesa Cattedrale e’ tornato quindi al suo antico splendore. Si e’ trattato di lavoro minuzioso ed importante, di grande qualita’, reso possibile grazie al contributo dell’Ancos di Confartigianato. La nostra associazione ha scelto di valorizzare le peculiarita’ del territorio e di credere nell’arte come volano di economia, finanziando grazie diverse opere di restauro. Siamo orgogliosi di aver contribuito anche nella citta’ di Cosenza a restituire alla comunita’ un piccolo gioiello del patrimonio artistico-culturale”.