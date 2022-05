Amministrative: a Belvedere FI al fianco del candidato sindaco Cascini

«A Belvedere Marittimo Forza Italia ha fatto da tempo una scelta chiara: sostenere convintamente la ricandidatura a sindaco di Vincenzo Cascini, nel nome della continuità del buongoverno».

Lo dice il coordinatore provinciale di FI, Gianluca Gallo, manifestando piena condivisione della linea del circolo belvederese, guidato dal commissario Ciro Monetta. «La posizione del nostro partito – aggiunge Gallo – è limpida. Per noi non ci sono alternative: eravamo contrari allo scioglimento anticipato della consiliatura ed ora, con granitica convinzione, sosteniamo la ricandidatura di Vincenzo Cascini. Voci isolate che asseriscono il contrario o tendono ad ingenerare confusione sono da considerarsi espressioni dal sen fuggite o, comunque, opinioni a titolo personale, in aperto contrasto con la linea ufficiale e la volontà dei vertici locali e provinciali di Forza Italia».