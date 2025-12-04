Celebrazione in onore di Santa Barbara nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”

Nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”, si è svolta oggi la tradizionale celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona dei minatori e degli operatori delle costruzioni, alla presenza delle autorità istituzionali e degli operatori del cantiere.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri: Luigi Mupo, responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria, Domenico Curcio, Responsabile dell’Area Gestione Rete Anas Calabria, Il Vice Prefetto aggiunto di Catanzaro Roberta Molè, il Comandante Vincenzo Lombardo Polizia Stradale e i rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori, Valori Scarl e GC Costruzioni.

La cerimonia celebrata dal Vicario generale dell’Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro Squillace, Mons. Salvatore Cognetti, ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà in ricordo della sicurezza sul lavoro, della cooperazione tra enti e imprese, e dell’impegno costante per garantire il progresso infrastrutturale in Calabria.

Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati i principali obiettivi del cantiere: garantire la sicurezza stradale, migliorare la viabilità regionale e contribuire allo sviluppo economico del territorio. È stata inoltre ribadita l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e dell’attenzione al benessere degli operatori.