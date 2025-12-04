“Meglio è una piccola verità, che una grande bugia” - Fryderyk Chopin
HomeCalabriaCatanzaroNuova rottura su condotta Sorical, servizio idrico ancora sospeso e scuole chiuse...
CalabriaCatanzaroIn Evidenza

Nuova rottura su condotta Sorical, servizio idrico ancora sospeso e scuole chiuse anche domani a Catanzaro

L’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che è stata riscontrata un’altra rottura lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica, su cui le squadre tecniche continuano a lavorare per poter garantire il pieno ripristino. L’erogazione verso i serbatoi comunali resta sospesa e, pertanto, viene prorogata anche per domani venerdì 5 dicembre la chiusura degli stessi plessi scolastici già interessati da ordinanza di sospensione delle attività.

Articolo PrecedenteCatanzaro: domani divieto di sosta e transito su corso Progresso a Lido per l’evento “Mare d’inverno”
Articolo SuccessivoCelebrazione in onore di Santa Barbara nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Cassano all’Ionio si chiude la tappa nella provincia di Cosenza de “Il Cammino della Responsabilità”. Sapia: chiediamo maggiore corresponsabilità su lavoro di qualità,...

Progetto GAP 2022 (Gioco d’azzardo patologico). Evento formativo a Lamezia Terme

Modifiche alla circolazione dei treni il 6 e il 7 dicembre per lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Sorveglianza del territorio: altri incivili individuati e sanzionati. Franz Caruso: “Prosegue l’azione di prevenzione e bonifica per un ambiente più vivibile e decoroso”

Quinta Commissione del Csm propone Abigail Mellace come nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia

Ancora una vittima sulle strade calabresi: muore 38enne nel Cosentino

Celebrazione in onore di Santa Barbara nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”

A Corigliano-Rossano serve una nuova alleanza educativa. Bruno (Fondazione Humanitas): “La nostra città non può più voltarsi dall’altra parte”

Arasì accende il Natale: note, sapori e luci sotto l’albero il 6 dicembre 2025

Aumentare la soglia per i libri scolastici gratuiti: Ranuccio presenta una mozione

Catanzaro: domani divieto di sosta e transito su corso Progresso a Lido per l’evento “Mare d’inverno”

San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro sceglie la decadenza e precisa: “La legge è la bussola, ora al lavoro per un progetto politico...

Progetto Incipit: giornata di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani presso l’istituto Boccioni/Fermi di Reggio Calabria

Mostra presepi al Museo Civico di Rende Centro

Consiglio comunale di Cosenza sulla crisi idrica: il dibattito sviluppatosi nel corso della seduta. Gli interventi dei tecnici e dei consiglieri

Mozione Riformisti e progressisti – PD Crotone: “La propaganda di Voce e Cretella fa acqua da tutte le parti”

Il sindaco Falcomatà: “Aggiornare la legge sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose”

Incontro culturale sulla musica rock all’IC “Don Milani” di Martirano

Sottoscritto il protocollo d’intesa per la tutela sociale e sanitaria contro il gioco d’azzardo patologico (GAP) tra l’azienda sanitaria provinciale di Crotone e l’Ambito...

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Importante presentare pdl su fenomeno autismo”

“Fondatori d’Impresa”: storie di cavalieri del lavoro che raccontano la Calabria

A Palazzo Alvaro si discute di nuovi strumenti di comunicazione e social network: successo di pubblico per la formazione promossa da Anci e Meta,...

Sanità calabrese, M5S presenta interrogazione al Ministro della Salute: “Farmaci salvavita introvabili e sostituzioni forzate degli originali: pazienti fragili a rischio. Il Governo intervenga...

Potenziamento del Pronto Soccorso di Catanzaro, Palaia e Sergi: “Il Pugliese dovrà continuare a svolgere il suo ruolo prezioso anche in futuro”

Greco: “La leadership femminile contiene decisione, responsabilità sociale, gentilezza e attitudine al rischio strategico”

Servizi di gestione del patrimonio immobiliare INPS, firmato l’accordo di vigilanza collaborativa di Anac

A Reggio Calabria un dicembre di emozioni: il viaggio del DiStretto continua

Autonomia differenziata, Senese (Uil Calabria) e De Biase (Uilp Calabria): “Dal Governo fuga in avanti. Occorre tutelare le persone fragili, anziani e pensionati”

“Sguardi a Sud 2025”: il Teatro Comunale di Mendicino si apre alle emozioni con Jenny Sorrenti e Piero Viti

Idonei Calabria: “Inviata segnalazione ad Anac e ministero su anomalie concorsi”

UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pacchetto vino, nuove opportunità per i piccoli produttori”

Lavoro, Tucci (M5S): “Destra prende in giro ex Lsu Calabria”

Reggio Calabria, Graziano (Dg): “Ospedali più sicuri e una sanità che cambia grazie al lavoro condiviso”

Volley Callipo, Cammisa: “Siamo forti ma il cammino è lungo e serve sempre concentrazione”

Verità e giustizia in memoria di Natale De Grazia: partita da Ricadi con la presentazione del “Rapporto Ecomafia 2025”

Catanzaro, Iemma: “Le classifiche positive per la Dulbecco confermano il valore delle professionalità e dell’integrazione, ora avanti sul nuovo ospedale”

AMC – “A me conviene”: la navetta che porta clienti direttamente nei negozi di Catanzaro

Quattro autorità coinvolte: richiesta di chiarezza su servizi salvavita nel presidio ospedaliero di Castrovillari

Consegnata la statuina del presepe 2025 di Coldiretti, Confartigianato e Symbola all’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano Checchinato

Taurianova, in servizio due funzionari esperti selezionati dall’Agenzia per la Coesione: sono fra i 2.200 assunti con concorso e a tempo indeterminato

UE, Nesci (Ecr-FdI): “L’Europa torna nelle sue città: un’agenda che dà voce ai territori, un’opportunità decisiva per la Calabria”

A Isca sullo Ionio il punto sulla strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Accessibilità, trasporti e istruzione i punti cardine del rilancio: arrivano...

Cosenza, Comitato PA: “Discutibile scelta del solo colloquio per funzionari, vigiliamo su tutto”

“Motori senza confini”: un successo straordinario a Catanzaro con 4.000 visitatori in soli 14 giorni

Delegazione UNARMA Calabria ricevuta dal vice presidente della Regione Mancuso

Catanzaro: sabato 6 dicembre isola pedonale su Corso Mazzini, lunedì 8 dicembre divieti sosta e transito per la processione nelle vie del centro

Incontro a Roma con ex LSU/LPU

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano propone cittadinanza onoraria per Francesca Albanese

Concerto di Natale Lions Club Cosenza il 6 dicembre al Castello Svevo

Palestina: mercoledì 10 dicembre prima iniziativa pubblica di docenti per Gaza presso l’Unical

Un passo concreto verso una società inclusiva: il CNDDU applaude il progetto CAA avviato dal Comune di Mesoraca (KR)

Reggio Calabria: scadenza saldo IMU 2025

“Giornata internazionale delle persone con disabilità” a Reggio Calabria. Caracciolo, Curatola e Nucera: “L’inclusione come un progetto politico, pedagogico e comunitario”

Convegno sul contrasto alla violenza di genere promosso dall’IIS “Einaudi-Alvaro” e dal Club Inner Wheel di Palmi

Sistema Cerbero Villese, FdI: “Un errore”

“L’inclusione fa canestro”: Amelia Cugliandro racconta la forza trasformativa della Reggio Bic

Continua a Catanzaro S.P.A.Z.I., il progetto che libera dalle “gabbie invisibili”: educazione, emozioni e consapevolezza per prevenire le dipendenze

Lavoro nero nel Vibonese: tre persone denunciate e sanzioni da oltre 15.000 euro

Dalla Calabria una melanzana buona anche nei dolci: la Violetta di Longobardi diventa Presidio Slow Food

DrMn Calabria, alla Galleria Nazionale di Cosenza con la rassegna “ART, SAVE ME. L’arte salva_ta”

Miserendino: “Calabria completa digitalizzazione DEA e raggiunge target europeo”

Alecci: “Su sanità a Vibo Occhiuto ha perso un’occasione”

Spezzano Albanese: un’esperienza autentica per il Natale 2025

Tirocinanti, Psi: “Intervengano parlamentari calabresi di centrodestra”

Cantiere piazza Morelli Vibo Valentia: la replica dell’amministrazione comunale

Due giovani fondisti calabresi apripista ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026

Giovani Imprenditori Confcommercio: Paolo Destefano entra nel Direttivo Nazionale

A Lamezia la Supercoppa Italiana di Pallanuoto Paralimpica

Sanità vibonese, in Prefettura definito un tavolo stabile tra commissario Esposito e sindaci

Reggina: il Catanzaro prende informazioni su un 2008 amaranto

Rende ricorda Rosa Maria Principe con il nuovo premio Ai.Par.C.

Catanzaro, il MARCA si prepara ad accogliere “Il Volo di Icaro”

Reggio, intitolata a Gallico una piazza al giudice De Caridi. Falcomatà: “Fonte di ispirazione da cui prendere esempio”

Fondazione Telethon anche in Calabria: torna la campagna di Natale

Cosenza ospita “Senzatomica”, la mostra sul disarmo contro la minaccia delle armi nucleari

“Mi importa”: la rivoluzione di Barbiana arriva sul palco di San Fili

Reggio Bic, nessuna pausa: squadra al lavoro verso la sfida con Vicenza. Cugliandro: “Obiettivo: arrivare al Natale con il sorriso”

Vertice sulla sanità vibonese, Pd: “Situazione drammatica, ma Occhiuto assente. Persa occasione importante di ascolto dei territori”

Incarnato (PSI) ad Anci e sindacati: “Non lasciare soli tirocinanti”

Reggio, il CPO dell’Ordine degli Avvocati assieme all’UniRC approfondisce lo sport come veicolo di inclusione sociale

Accoltellamento sul lungomare di San Ferdinando: arrestato 17enne per tentato omicidio

Vibo Valentia celebra Alessandro Longo: concerto per pianoforte al Valentianum

Catanzaro, in scadenza l’ultima rata della Tari

Motta San Giovanni si accende di magia: nasce il grande Villaggio di Natale

La voce del folk americano arriva a Bovalino: Caroline Cotter in concerto al Caffè Letterario Mario La Cava

Cosenza, il Consiglio comunale sulla crisi idrica: approvato documento bipartisan e chiesto insediamento di un tavolo permanente di crisi e monitoraggio

Oggi a Cassano la tappa conclusiva del “Cammino della Responsabilità”

Automobile Club di Reggio Calabria: presentata la IV edizione di “Ruote nella Storia – Tra Scilla e Cariddi”

Blitz dei NAS a Reggio Calabria: chiusi e sanzionati due ortofrutta per gravi carenze igienico sanitarie

Amendolara celebra Ilaria Gentile: torna il Premio L’Albero della Vita

Dierre Basket, Alescio: «Un derby ostico, ma siamo pronti a ripartire»

L’Inps vista da dentro: a Cosenza un “open day” per un gruppo di studenti dell’Unical

Giornata Nazionale della Disabilità, Ambiente Mare Italia: “Il mare non ha confini: ci insegna che ogni limite può diventare orizzonte, che non esistono barriere...

Sanità, Esposito: “Vibo tra le Asp più finanziate della Calabria con 1.551 euro pro-capite”

Simone Borrelli: dicembre tra successi in Rai, musica e cinema. Fine anno con il botto per il noto artista crotonese sulla scena internazionale

Cuzzupi: “Valorizzare chi lavora per l’inclusione è un esempio per tutti!”

Lamezia: la colletta alimentare della scuola primaria del “Maggiore Perri” scalda il Natale di speranza e solidarietà concreta

Aleandre Basket RC celebra la Giornata internazionale delle disabilità con il Baskin: lo sport dove ognuno è protagonista

Danza paralimpica: a Corigliano-Rossano la campionessa Frumento (non vedente), la talentuosa Bruzzese (danza su carrozzina) per evento ‘I Figli della Luna’

Feste natalizie, Confcommercio Cosenza rilancia la campagna “Compra sotto casa” per sostenere i negozi di prossimità

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook