Nuova rottura su condotta Sorical, servizio idrico ancora sospeso e scuole chiuse anche domani a Catanzaro

L’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che è stata riscontrata un’altra rottura lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica, su cui le squadre tecniche continuano a lavorare per poter garantire il pieno ripristino. L’erogazione verso i serbatoi comunali resta sospesa e, pertanto, viene prorogata anche per domani venerdì 5 dicembre la chiusura degli stessi plessi scolastici già interessati da ordinanza di sospensione delle attività.