“Chiediti se sono felice”, a Lamezia la presentazione del progetto regionale che coinvolge diecimila studenti

In occasione della Giornata mondiale della Disabilità, il 3 dicembre, alle ore 9.30 nell’Auditorium del Polo Liceale “Fiorentino-Campanella” di Lamezia Terme verrà presentato il progetto scolastico “Chiediti se sono felice” ideato e promosso dall’associazione “Il Dono – Volontariato Regionale Trapiantati Epatici”, guidata da Alfonso Toscano.

L’iniziativa coinvolgerà 10mila studenti calabresi che da gennaio a maggio 2026 frequenteranno incontri per prevenire, affrontare e superare bullismo e cyberbullismo, dipendenze nonché comportamenti a rischio. Nelle tappe di “Chiediti se sono felice” si discuterà anche di disagio emotivo e comportamentale, promozione dell’inclusione sociale, rapporto scuola-famiglia, donazione degli organi.

L’iniziativa che gode della collaborazione della Polizia di Stato di Catanzaro, la Prefettura, la Regione Calabria, l’Asp di Catanzaro, vedrà la partecipazione all’incontro di presentazione di autorevoli personalità del mondo delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, nonché pregevoli testimoni nazionali dello sport e del ballo legati al mondo della disabilità e non solo.

Tra i presenti il Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro Luigi Guerrieri, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, il Procuratore Aggiunto di Latina Luigia Spinelli, il direttore dell’Unità operativa complessa Chirurgia epatica e trapianto di fegato dell’Azienda universitaria ospedaliera Pisana Davide Ghinolfi.

Porteranno, tra gli altri, il loro saluto e spiegheranno cosa ha mosso la loro adesione al progetto Annamaria Stanganelli già Garante regionale della Salute, Giovanna Russo Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Ernesto Siclari Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonello Scagliola presidente Comitato paralimpico Calabria.

Diversi gli artisti in scena. Tra questi i ballerini paralimpici Giusi Sbaglio e Giuseppe Guercio, reduci da Ballando con Le Stelle e la campionessa paralimpica di Triathlon Anna Barbaro.

A condurre l’evento le giornaliste Tiziana Bagnato e Luigina Pileggi.