Catanzaro, Riccio: “L’area Teti trasformata in camping”

Il consigliere Eugenio Riccio ha denunciato la situazione nell’ex Area Teti, nel quartiere marinaro di Catanzaro, che si è trasformata in un camping improvvisato con la presenza di furgoni e roulotte di nomadi provenienti da ogni parte d’Italia che vi stazionano oramai permanente.

L’area non è attrezzata per ospitare un camping o un’area di sosta per camper, sollevando preoccupazioni riguardo alle condizioni igienico-sanitarie. Nonostante le segnalazioni agli uffici preposti, la problematica non sta ricevendo l’attenzione necessaria tant’è che i nomadi continuano a stazionare e bivaccare indisturbati all’interno dell’ex Area Teti.

Il consigliere Riccio ha espresso forte critica nei confronti della Polizia Locale, accusandola di concentrarsi su blitz per sanzionare i cittadini residenti e contribuenti, omettendo di intervenire sui tanti abusivi che deturpano l’immagine della nostra città.

“Confido nel nuovo comandante della Polizia Locale, auspicando che le richieste di legalità provenienti dalla cittadinanza vengano finalmente ascoltate e rispettate da chi è deputato a farle applicare. Chiedo pertanto un intervento immediato per risolvere la situazione nell’ex Area Teti e garantire la legalità e la sicurezza per i cittadini di Catanzaro”.