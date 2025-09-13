Fratoianni su Ucraina: “Italia costruisca politiche di pace”

“L’Italia rischia se non diventa protagonista nella costruzione di politiche di pace. Bisogna dire no al riarmo, bisogna investire risorse nel rafforzamento dei servizi fondamentali, rispondendo ai problemi della maggioranza dei cittadini italiani ed europei”. Lo ha detto il leader di Avs, Nicola Fratoianni, a Lamezia Terme per presentare le liste di Avs alle Regionali in Calabria, con riferimento alla situazione internazionale.

“La guerra – ha aggiunto Fratoianni – si combatte innanzitutto con politiche di pace e con la diplomazia, l’illusione del riarmo, della corsa agli armamenti, come soluzione preventiva al rischio di guerra, e’ un’illusione che ha sempre prodotto nella storia grandi disastri. Sarebbe l’ora, almeno, di imparare dalla storia”.