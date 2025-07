Il Presidente di ARCI Catanzaro Rosario Bressi rassegna le dimissioni. Proposta Diana Costanzo alla Presidenza Territoriale

Nella mattinata odierna, alle ore 10:00, si è svolta presso la sede legale in via Conti Falluc n. 60 la riunione del Consiglio Direttivo di ARCI Catanzaro, convocata per affrontare un punto di particolare rilievo per la vita dell’associazione.

Durante l’incontro, il Presidente Territoriale Rosario Bressi ha comunicato le proprie dimissioni, una scelta motivata dalla necessità di concentrarsi con maggior dedizione sui molteplici impegni che lo vedono coinvolto a livello locale, regionale e nazionale. Bressi ricopre attualmente la carica di Responsabile Nazionale per l’Invecchiamento Attivo di ARCI, è dirigente nazionale e fa parte dell’Ufficio di Presidenza Regionale, a testimonianza del suo crescente ruolo e impegno nell’associazione.

A seguito delle dimissioni, il Consiglio Direttivo ha discusso le modalità di prosecuzione dell’attività associativa sul territorio. È stata quindi proposta la nomina di Diana Costanzo come nuova Presidente Territoriale di ARCI Catanzaro.

Diana Costanzo vanta un’ampia e consolidata esperienza nel mondo associativo e della facilitazione digitale. Attualmente, è Responsabile e referente del progetto rete di facilitazione digitale e Responsabile amministrativo di circolo rifugio. Il suo impegno è riconosciuto anche a livello dirigenziale, essendo Componente del Consiglio Direttivo di ARCS dal 2022, Componente del Consiglio Direttivo Regionale ARCI Calabria, Consigliere Nazionale ARCI e Componente del Consiglio Direttivo CSV Calabria Centro.

La proposta ha ottenuto il sostegno unanime dei consiglieri Benedetta Cannistrà, Egidio Bagnato, Vittorio Alfieri, Antonio Raimondo, Giuseppe Apostoliti e Piero Procopio, che hanno evidenziato come Diana Costanzo rappresenti da tempo un punto di riferimento fondamentale per le associazioni locali, distinguendosi per impegno, affidabilità e disponibilità concreta.

Con questa nuova fase, ARCI Catanzaro conferma il proprio impegno nella promozione della partecipazione, della cultura, dell’inclusione sociale e dei diritti, valori che da sempre ispirano l’azione dell’associazione.