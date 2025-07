Al Festival degli Aquiloni domani sulla spiaggia di Giovino anche lo spettacolo delle luci notturne e le visite alla riserva naturale delle dune

C’è anche una novità che arricchisce di luce e spettacolo il programma del Festival degli aquiloni, sullo spiaggia di Giovino, promosso dal Comune di Catanzaro. Domani, sabato 19 luglio, a partire dalle ore 15 tanti aquiloni gonfiabili, acrobatici e tridimensionali, guidati da piloti provenienti da tutta Italia, prenderanno il volo a tempo di musica sul tratto di litorale, nei pressi del Lido Valentino, che si trasformerà in un’arena attrezzata colorata. L’evento – organizzato dall’associazione Eventi Volanti in collaborazione con Associazione Dune di Giovino, nell’ambito della rassegna estiva estArte – nella prima giornata di domani si estenderà fino alla notte per mostrare a bambini e famiglie anche gli aquiloni illuminati di grandi dimensioni che offriranno un gran bel colpo d’occhio. L’iniziativa coinvolgerà i più piccoli in laboratori gratuiti per realizzare, con le proprie mani, gli aquiloni da far volare in cielo e si rinnoverà anche domenica, dalle 9.30 alle 18.30.

“Per il terzo anno di fila, l’amministrazione comunale ha voluto caratterizzare il programma estivo della città con un evento che si è distinto sempre di più non solo come un momento di divertimento, ma anche come occasione di inclusione e di aggregazione sociale”, sottolinea l’assessore al welfare Nunzio Belcaro. “Grazie al suo significato educativo e ricreativo, il festival degli Aquiloni si inserisce nel progetto comunale “Catene Spezzate. A scuola di rispetto”, finanziato con il Fondo Unico Giustizia, proprio con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani e renderli protagonisti di un percorso valoriale più ampio. E lo facciamo promuovendo, al contempo, l’immagine e la dimensione di una Catanzaro città del vento, del mare e dei bambini”.

Per l’occasione, nel fine settimana, l’associazione Dune Aps, con l’ausilio dell’esperto Stefano Lazzaretti, proporrà ai visitatori del festival anche delle passeggiate all’interno della Riserva naturale delle dune di Giovino con due turni sabato 19 e domenica 20 luglio, alle ore 17.30 e alle 18.30.