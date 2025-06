Occhiuto indagato, il gruppo Lega Catanzaro: “Certo che questa tempesta sarà superata”

Il gruppo della Lega al Consiglio Comunale di Catanzaro esprime piena solidarietà e totale vicinanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto.

“Occhiuto, in questi anni di governo – dichiara il gruppo della Lega – ha dimostrato con i fatti di essere un amministratore capace, trasparente e determinato, che non si è mai piegato a logiche opache o compromessi. La sua azione incisiva ha toccato interessi consolidati e rendite di posizione che, evidentemente, non hanno gradito il vento del cambiamento.”

“Siamo certi – prosegue la nota – che anche questa tempesta sarà superata. Ma nel frattempo, diciamo con forza che il presidente non è solo. La Lega è al suo fianco, convinta che chi lavora con serietà e coraggio per il bene della Calabria non debba essere lasciato in balia della logica del sospetto.”

“La Calabria ha bisogno di determinazione, legalità e riforme: proprio ciò che Occhiuto ha portato avanti e che continuerà a portare avanti, anche grazie al nostro sostegno.”