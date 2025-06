Senese (Uil): “Con la vittoria di Murone si apra una fase nuova, all’insegna del lavoro, dei diritti e della giustizia sociale”

La recente elezione di Rosario Murone a sindaco di Lamezia Terme segna un passaggio politico rilevante per una delle città simbolo della Calabria, attraversata da criticità profonde ma anche ricca di potenzialità inespresse.

In un contesto segnato da disoccupazione, precarietà, carenze nei servizi pubblici e marginalizzazione di interi quartieri, il nuovo corso amministrativo dovrà confrontarsi con urgenze reali e quotidiane che riguardano direttamente i cittadini e il mondo del lavoro.

La Uil Calabria seguirà con grande attenzione l’azione del sindaco Murone e auspica che questa nuova fase sia caratterizzata da trasparenza amministrativa, lotta alle disuguaglianze, legalità e dialogo sociale permanente.

Lamezia ha bisogno di una strategia chiara per rilanciare l’occupazione stabile, investire nelle infrastrutture materiali e sociali, rafforzare la sanità territoriale, migliorare i trasporti e garantire servizi pubblici efficienti e accessibili a tutti.

Come organizzazione sindacale, ribadiamo la nostra disponibilità al confronto e al partenariato sociale, per costruire insieme politiche pubbliche che mettano al centro il lavoro dignitoso, la sicurezza sui luoghi di lavoro, i diritti delle persone, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili.

Chiediamo al sindaco Murone di aprire da subito un tavolo di confronto stabile con le parti sociali per condividere priorità, ascoltare le istanze dei territori e rendere la città protagonista di un vero riscatto civile, economico e sociale”. Lo afferma in una nota Mariaelena Senese, Segretaria generale Uil Calabria.