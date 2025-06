Occupa abusivamente casa popolare: eseguito sfratto a Lamezia Terme

Aveva occupato abusivamente un immobile popolare, ma i militari della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, con il supporto di personale Aterp di Catanzaro, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dello stesso immobile. E’ accaduto in un appartamento all’interno di una palazzina popolare in via M. Nicotera occupato da un 45enne del posto.

L’uomo era gia’ stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Sambiase che avevano riscontrato l’occupazione abusiva dell’unita’ abitativa. Subito dopo lo sfratto dell’interessato, l’Aterp ha proceduto ad apporre i sigilli.