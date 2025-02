Tre giorni di festa e divertimento per il Carnevale a Catanzaro nel centro storico e a Lido

Catanzaro si prepara a festeggiare il Carnevale con un lungo weekend di iniziative tra musica, animazione e intrattenimento per le famiglie e per tutte le età, senza dimenticare l’attenzione per il sociale. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Divercity, Parco Gaslini e CN Eventi, ha predisposto un ricco programma che coinvolgerà sia il centro storico che il quartiere Lido per colorare, all’insegna delle maschere, la festa più divertente dell’anno.

Si parte venerdì 28 febbraio in Villa Margherita, dalle ore 16, con la prima edizione di “Coriandoli nel vento”: Escape experience, mostra d’arte e artigianato, il concorso di cos play per culminare, in serata, con il live show “La coscienza di Zero”, tributo a Renato Zero, e il dj set dalle ore 23. Per tutta la giornata sarà presente l’iniziativa “La morte di Carnevale”, banco alimentare per la raccolta di prodotti alimentari da destinare a chi ha più bisogno.

Sabato 1 marzo le attività si sposteranno a Lido: dalle ore 10.30, sfilata carnevalesca con i Giganti di Varapodio (partenza dall’area Teti e arrivo al Parco Gaslini), musica, animazione e intrattenimento per bambini sul lungomare. Nel pomeriggio, dalle 16 e fino alle 20, il divertimento proseguirà sempre all’interno di Parco Gaslini.

Domenica 2 marzo la giornata clou del Carnevale con l’identità che si rinnova in Villa Margherita, nella giornata e nel luogo in cui da sempre le famiglie e i bambini si ritrovano in un tripudio di maschere e colori. Dalle ore 9 la mattinata di “Coriandoli nel vento” vedrà in programma la vestizione di Arlecchino, artisti itineranti, il concorso di minicarri e la caccia alla pignatta, mentre proseguirà l’iniziativa del banco alimentare. Contemporaneamente al Parco Gaslini a Lido, dalle ore 10, ci saranno momenti di animazione itinerante con sketch teatrali, artisti di strada, mascotte, teatro dei burattini, mimi, musica e giocoleria.

Una tre giorni da non perdere per vivere insieme tutta l’atmosfera, il folklore e la tradizione carnevalesca.