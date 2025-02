Veraldi, Scarpino e Corsi: “A Catanzaro serve un nuovo cimitero comunale”

«Nel capoluogo di regione urge la costruzione di un nuovo cimitero». E’ quanto chiedono i consiglieri comunali Corsi, Veraldi e Scarpino affinché si risolva una volta per tutte «una situazione non più sostenibile, che si protrae da troppo tempo in tutti i quattro cimiteri cittadini e che di certo non è degna di un comune capoluogo di regione». «Serve un progetto serio perché non sono degne le immagini delle salme accatastate in attesa di collocazione, in particolare nel quartiere marinaro e a via Paglia»

«Occorre agire per tempo così da poter inserire l’idea del nuovo cimitero – questo l’auspicio targato Corsi, Veraldi e Scarpino – nella stesura del nuovo Piano strutturale comunale».

Per Corsi, Veraldi e Scarpino: «Il peggioramento delle condizioni dei cimiteri cittadini non nasce oggi ma è stata ereditata dall’amministrazione Abramo, ma serve invertire la tendenza». Da qui l’appello diretto e deciso: «Se ne deve occupare il Consiglio, la massima assise comunale. La si smetta di invocare tavoli su ogni cosa e di avanzare strampalate teorie su dimissioni. Ci si impegnino tutti, per fare davvero gli interessi della città.

«Se serve ad affrontare un’eventuale carenza di fondi disponibili, si chieda un intervento alla Regione o comunque il Comune apra anche ai privati perché mai come in questo caso – è la conclusione senza appello – urge intervenire facendolo presto e bene per ridare alla città il decoro che merita anche per quel che concerne il doveroso rispetto che noi tutti dobbiamo ai defunti».