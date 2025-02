Università Magna Graecia, martedì la cerimonia di inaugurazione dell’Area Multimediale dell’ateneo di Catanzaro

Martedì 25 febbraio, alle ore 15:00, all’Università Magna Graecia di Catanzaro sarà inaugurata l’Area Multimediale di ateneo. Uno spazio innovativo dotato delle più moderne tecnologie a disposizione dell’intera comunità.

Questa nuova struttura all’avanguardia completa la vasta gamma di servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e rappresenta un valore aggiunto per il campus universitario che si arricchisce ulteriormente di spazi moderni e attrezzature audio-video di ultima generazione, tecnologie per la realtà virtuale, nuove postazioni informatiche avanzate e spazi di aggregazione al fine di migliorare l’interazione tra studenti, docenti e ricercatori. La cerimonia inaugurale sarà aperta dal rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, e dalla presidentessa del Sistema Bibliotecario di Ateneo, prof.ssa Tiziana Montalcini, che illustrerà nel dettaglio tutti i servizi della nuova area dell’ateneo.

Area Multimediale UMG, ecco i nuovi spazi e i servizi:

• Sala Team Work: ambiente progettato per la collaborazione e la creatività, ideale per progetti di gruppo e brainstorming;

• Sala Multimediale: sala attrezzata con pc connessi a internet, ideale per esplorare contenuti digitali,per attività collaborative e momenti di apprendimento interattivo anche con visori 3D;

• Saletta Cinema: sala con impianto audio-video all’avanguardia, perfetto per proiezioni culturali e didattiche;

• Roof Garden: oasi panoramica per eventi, relax e networking;

• Sala ricerca bibliografica: un luogo dedicato alla ricerca e all’innovazione, con risorse digitali avanzate per ogni esigenza accademica e professionale;

• Totem digitali: per ricevere informazioni in modo interattivo sui docenti, sulle aree di ricerca e per l’orientamento degli studenti;

• Laboratorio Teatrale: spazio di espressione per la rappresentazione di opere, la lettura di testi e le interviste che darà vita a eventi culturali coinvolgenti.