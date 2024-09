Nuove voci dal Mezzogiorno con ‘Trame a Sud’, spin-off di Trame.Festival

Nasce “Trame a Sud”, lo spin-off di Trame.Festival dei libri sulle mafie, nuovo ambizioso progetto che si propone di offrire un palcoscenico di spicco agli autori del Mezzogiorno. Promosso dalla Fondazione Trame ETS e approvato dal suo Consiglio d’Amministrazione presieduto dal presidente Nuccio Iovene, l’iniziativa mira a mettere in movimento la vivace ma spesso poco conosciuta scena letteraria del Sud Italia, fornendo spazio a scrittori appassionati e a coraggiose case editrici indipendenti.

L’evento avrà un calendario di iniziative distribuite durante l’anno sia presso il Civico Trame, sede operativa della Fondazione, sia in altre realtà della regione.

L’obiettivo è creare una rete culturale che, partendo dalla Calabria, si estenda in tutto il Mezzogiorno, favorendo il dialogo e la collaborazione tra autori locali e gruppi di lettura, associazioni e organismi culturali, e, come avviene già per Trame.Festival, mettendo in campo diversi linguaggi (musica, arte, teatro, proiezioni).

Nato da una proposta del giornalista e scrittore Vinicio Leonetti, “volontario della parola” per sua definizione, sarà lui alla guida del progetto. “Un lavoro che parte da Lamezia Terme per estendersi in tutta la Calabria e nell’intero Mezzogiorno, cercando connessioni costruttive con associazioni, gruppi di lettura, e organismi culturali locali e social – spiega Leonetti – Il cuore del progetto è il coinvolgimento di autori, editori e operatori culturali che meritano un palco importante per esprimere il proprio valore“.