AMA Calabria, l’anteprima della stagione teatrale racconta i bambini vittime della mafia con “Al posto sbagliato”

I bambini dovrebbero solo essere protagonisti delle favole a lieto fine, ma talvolta questo non accade. Ciò che inizia come una fiaba, a volte finisce come una tragedia, soprattutto se c’è di mezzo la mafia. “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia” è lo spettacolo che farà da anteprima alla stagione teatrale di AMA Calabria, ideata e diretta da Francescantonio Pollice. Un intenso evento di teatro civile portato in scena dalla compagnia calabrese Teatro Rossosimona, che domenica 22 settembre, alle ore 18:30, sarà in scena al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme,

Bambini animati da sogni che vengono infranti, insieme alle loro speranze, da adulti senza scrupoli. “Al posto sbagliato” è la pièce teatrale liberamente tratta dall’omonimo libro di Bruno Palermo, ed è l’attore e regista calabrese Francesco Pupa a dar vita sul palcoscenico alle parole scritte su carta. Uno spettacolo che lascia col fiato sospeso e costruisce, pezzo dopo pezzo, le storie delle giovanissime vittime della mafia.

Un’attenzione al teatro di qualità ha sempre contraddistinto AMA Calabria, che viene confermata dalla scelta di “Al posto sbagliato”, un lavoro che invita alla riflessione. È Francesco Pupa che, con la sua interpretazione intensa e attenta, darà ancora più spessore alle storie che si intrecciano, tutte tenute insieme da una famosa agenda rossa quella che inevitabilmente riconduce al magistrato Paolo Borsellino.

Lo spettacolo sarà un racconto che andrà dagli inizi delle mafie fino ai giorni nostri, un percorso narrativo che darà importanza a quei bambini le cui vite sono state distrutte e che, involontariamente, hanno anche cambiato la storia dell’Italia. Ad arricchire “Al posto sbagliato”, saranno musiche, suoni e una scenografia fatta da cubi in continua trasformazione che riusciranno a rendere ancora più suggestivo l’evento.

Il Teatro Rossosimona è una delle compagnie teatrali calabresi che andranno in scena durante la stagione teatrale di AMA Calabria. L’attenzione alle realtà culturali del nostro territorio, ricche di talenti e di particolare sensibilità nei confronti di temi civili, è sempre stata una parte fondamentale per il direttore artistico Francescantonio Pollice.

Con “Al posto sbagliato” si continua a mantenere la memoria delle vittime di mafia e si delinea una linea sottile, ma importante, quella tra il Bene e il Male. Ci sono dei ruoli ben definiti, nonostante i diversi punti di vista con cui vengono raccontate le storie, ma da ogni angolazione è ben chiaro chi sono i cattivi che perpetrano crimini indicibili e mietono vittime innocenti. Uno spettacolo che, per la sua grande importanza sociale, è aperto a tutti, perché la storia del nostro Paese merita di essere conosciuta, anche nel suo lato più oscuro.