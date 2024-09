AMA Calabria, alla Camera di Commercio di Catanzaro un incontro propositivo sulla cultura cittadina

Fare comunità per permettere all’ambiente culturale di crescere ed evolversi. Questo è stato il filo rosso che ha animato l’incontro con le diverse realtà associative di Catanzaro, organizzato da AMA Calabria e tenutosi ieri pomeriggio nella Sala Giunta della Camera di Commercio del capoluogo, alla presenza del Presidente Pietro Falbo, del direttore artistico di AMA Calabria, Francescantonio Pollice e dei Presidenti dei Club Service e delle Associazioni Culturali cittadine.

Idee su come rendere più dinamica la programmazione e l’incentivazione dei progetti culturali della città, sono state proposte da tutti i presenti. Il presidente Falbo si è detto «estremamente entusiasta della stagione teatrale di AMA Calabria, ormai alle porte, e del lavoro organizzativo di una struttura che, oramai, da sette anni nella città di Catanzaro presenta cartelloni di assoluto prestigio che trovano un corrispettivo nelle maggiori città italiane».

«Per la migliore organizzazione degli eventi nella nostra città è opportuno – ha continuato il Presidente Falbo – creare una rete, in modo da poter convergere l’interesse dei cittadini verso tutto ciò che viene proposto nei diversi cartelloni. Catanzaro è un contenitore culturale che va arricchito, come già accade, con i contenuti, in modo da renderlo ancor più attrattivo sotto l’aspetto culturale e turistico».

I ringraziamenti di Francescantonio Pollice hanno aperto un interessante confronto con i presenti. «Devo ringraziare la CCIAA – ha esordito il direttore artistico di AMA Calabria – per l’attenzione data alla nostra associazione e per aver ospitato con entusiasmo l’incontro, aprendosi al confronto con i presidenti delle diverse realtà associative cittadine. Concordo con le osservazioni del Presidente Falbo, alle quali aggiungo che sarebbe importante creare una sezione dedicata alla calendarizzazione degli spettacoli di Catanzaro sul sito della Camera di Commercio». Un’idea che ha trovato il parere positivo dell’interessato.

Il Maestro Pollice ha anche messo in evidenza «la grande importanza che riveste AMA Calabria all’interno del tessuto culturale italiano e le numerose difficoltà nel portare avanti un progetto culturale di alto spessore. AMA Calabria mostra da sempre di avere una grande sensibilità riguardo le esigenze del suo pubblico, proponendo costi competitivi e convenzioni vantaggiose per coloro che seguono l’associazione da lungo tempo».

Fecondi di proposte e di idee anche gli interventi dei Presidenti dei Club Service e delle associazioni di settore, che hanno manifestato la loro volontà di contribuire a creare una comunità che metta al centro la cultura. Dal coinvolgimento del “nuovo pubblico” formato da giovani, alla necessità di dare maggiore risalto agli eventi, fino all’idea di nuove fattive collaborazioni, l’incontro ha dato nuovi spunti con i quali si possa dare un ulteriore impulso alle attività culturali cittadine.