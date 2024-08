Armonie d’arte Festival: è il giorno di Nadia Murad, Premio Nobel per la pace. Domani l’apertura del “Blu Femina”

Il messaggio di Nadia Murad, premio Nobel per la Pace, alle donne – ma non solo, anche e soprattutto agli uomini – è univoco, chiaro e forte: “Non siete sole, non è colpa vostra, non abbiate paura di raccontare la vostra storia, dobbiamo combattere questo stigma”.

Murad, ospite in esclusiva di Armonie d’Arte Festival, ha incontrato la stampa nella giornata che precede il Gala del Mediterraneo “Blu Femina”, in apertura del quale sarà insignita con lo “Scolacium Award”, il riconoscimento dedicato a grandi figure che si sono spese per la salute della persona o del pianeta o delle società.

“Non siamo vittime ma sopravvissute” – afferma Nadia Murad – “Credo sia importante non provare vergogna. Ho girato il mondo e ho incontrato così tante donne vittime di abusi sessuali da partner, parenti, amici, anche in Occidente. E molte di loro sono spaventate anche qui in Europa di raccontare la loro storia. Molte donne sono ancora vulnerabili e non sanno come affrontare questa cosa, mi scrivono lettere per parlarmi delle loro storie e della vergogna che provano, dello stigma che esiste anche qui in Europa”.

“E’ importante non perdere mai la speranza. Quando ero prigioniera ero completamente sola ma anche in quei momenti ho continuato a sperare e pensare alla mia famiglia a come scappare per raccontare cosa l’Isis fa alle donne”.

Nadia Murad, che ha incontrato anche Papa Francesco a cui ha consegnato il suo libro, ha lanciato un messaggio anche alla premier Giorgia Meloni: “E’ una donna, è una madre, sono certa che sarà sensibile alla diffusione di questo tema. Già con i Governi precedenti ho dialogato per sensibilizzare contro ogni forma di violenza”.

“Un Festival artistico culturale non è solo spettacolo ma deve anche sostenere le cause etiche – così afferma il direttore artistico di Armonie d’Arte Festival ed ideatrice del premio, Chiara Giordano – da questo nasce Scolacium Award, che coniuga un grande luogo della civiltà antica con la valorialità contemporanea”.

L’appuntamento ufficiale con Nadia Murad è fissato per domani, venerdì 23 agosto, al Parco Scolacium (Roccelletta di Borgia, CZ) in apertura del Gala “Blu Femina” in cui il tema del femminino ricorre e viene celebrato da quattro grandi star della musica del Mediterraneo.

