Amministrative Lamezia, Ammendola e Gigliotti: “Unità centrosinistra fondamentale per il bene della città”

“A meno di un anno dalle elezioni amministrative di Lamezia Terme, vige l’incertezza nello schieramento di centrosinistra e progressista. Questa situazione è dettata dai troppi personalismi, e dalle dinamiche interne, all’ interno non solo dei partiti e dei movimenti ma delle frizioni che coinvolgono l’intero schieramento. In questa nota rimarchiamo il fatto di essere sicuri che solo l’unità sostanziale delle forze progressiste può portare attraverso un percorso comune, e un progetto altrettanto serio e comune, alla rinascita della città. Siamo consapevoli che bisogna partire prima dalla visione comune e dai programmi e che i candidati arriveranno in un secondo momento. Mettiamo da parte il politichese, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per rendere tutti insieme una città migliore, la nostra amata Lamezia Terme. Lanciamo un appello per la ripresa delle interlocuzioni nel tavolo del Centrosinistra”.

E’ quanto si legge in una nota di Marco Ammendola (Lamezia Inclusiva) e Giuseppe Gigliotti (Italia Nostra).