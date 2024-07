97° Anniversario della Fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese: il giornalista Antonello Torchia invitato al ricevimento dall’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Jia Guide

Si è svolto nella sede dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese di via Bruxelles a Roma il ricevimento in occasione del “97° anniversario della Fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese”. Tra i presenti il giornalista calabrese Antonello Torchia, invitato dall’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, S.E. Jia Guide, e dall’Addetto per la Difesa, Colonnello Superiore Zhang Jiyu. Si ricorda che Antonello Torchia è autore del libro “I rapporti tra Cina e Francia dal 1949 alla fine del bipolarismo”, presentato alla Camera dei Deputati lo scorso fine febbraio alla presenza anche di una delegazione della Repubblica Popolare Cinese guidata dal dott. Huang Ruikai, capoufficio politico dell’Ambasciata cinese. E proprio l’Ambasciatore Cinese Jia Guide rivolgendosi al giornalista Torchia, nella sede dell’Ambasciata di via Bruxelles, ha detto: “Mi raccomando, continui a scrivere sulla Cina”. Presenti all’incontro diverse autorità istituzionali, politiche e militari. Le celebrazioni del “97° anniversario della Fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese”, aperte con gli inni nazionali italiano e cinese, hanno registrato momenti istituzionali e solenni e una relazione dettagliata del Colonnello Superiore Zhang Jiyu, che ha ripercorso le tappe dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese dalla sua nascita e sottolineato il ruolo della Cina nel mantenimento della pace nel mondo.