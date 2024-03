Ciciarello: “Il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato sia istituito a Catanzaro. Dare forza all’istanza dei sindacati Siulp e Fsp Polizia”

“Quando si parla di sicurezza gli unici tecnici che hanno facoltà di esprimere considerazioni degne di essere ascoltate sono gli stessi appartenenti alle Forze di Polizia attraverso i propri rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria. Per cui, se i sindacati di Polizia maggiormente rappresentativi nella provincia di Catanzaro, come sul territorio nazionale, quali Siulp e Fsp Polizia hanno impostato una battaglia per fortificare l’apparato sicurezza nella città di Catanzaro con la richiesta di istituire una sede del Reparto Prevenzione Crimine, tale richiesta va accolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno”. Lo dice Emanuele Ciciarello, consigliere comunale di Catanzaro, in quota Fratelli d’Italia, entrando nella discussione, ormai accesa in Calabria, sull’ipotesi di portare la sede del Reparto Prevenzione Crimine a Catanzaro.

“Il governo nazionale, targato Giorgia Meloni, dimostra di essere un passo avanti soprattutto su tematiche quali la sicurezza e la legalità in una regione “difficile” come la Calabria – sottolinea Ciciarello – grazie a validissimi rappresentanti parlamentari come il sottosegretario di Stato all’Interno, l’onorevole Wanda Ferro, che non fa mancare la vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Recentemente illustri sindacalisti della Polizia di Stato – continua il consigliere Ciciarello – come Gianfranco Morabito e Giuseppe Brugnano, rispettivamente segretario generale provinciale del Siulp e segretario nazionale di Fsp Polizia, hanno delineato un quadro chiaro e corretto su quelle che sono le esigenze per la città di Catanzaro ad avere la sede di questo fondamentale Reparto della Polizia di Stato anche per equilibrare le forze presenti su tutto il territorio regionale. Il nostro auspicio come amministratori del capoluogo di regione – conclude Ciciarello – è quello che in tempi brevi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza possa prendere questa decisione nell’ottica di una rivisitazione dell’individuazione delle nuove sedi decidendo per la città di Catanzaro”.