L’Ufficio Demanio di Palazzo De Nobili fa sapere che da lunedì 12 febbraio prossimo e fino al 23 febbraio compreso, gli sportelli aperti al pubblico osserveranno il seguente orario:

lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

L’Ufficio precisa inoltre che nelle giornate indicate non sarà necessario concordare preventivamente via telefono un appuntamento.