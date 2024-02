Catanzaro, Stefano Veraldi: “Recupero e riammodernamento del costone di viale dei Normanni e della zona sottostante cercansi”

A più di un anno e mezzo dall’elezione a sindaco di Nicola Fiorita, il consigliere comunale di Azione Stefano Veraldi rispolvera così uno dei suoi 5 emendamenti alle linee programmatiche del primo cittadino del capoluogo di regione e dal Consiglio votato per ciò che concerne il recupero del costone adiacente il parcheggio del Politeama. «La messa in sicurezza e il riammodernamento della zona – dunque fa notare il consigliere Veraldi – rimane oggi una chimera come pure le panchine e i lampioni ad energia solare che, stando al progetto da noi presentato, avrebbero dovuto illuminare il costone sul quale dovrà essere installata la scritta “Benvenuti a Catanzaro”».

Il progetto, insomma, c’è, ma al momento non è null’altro «nonostante – sottolinea ancora Veraldi – i solleciti portati avanti nelle commissioni preposte nonché via mail direttamente all’indirizzo dell’assessore al ramo Raffaele Scalise e del dirigente del settore Gestione del Territorio, Francesco Fusto».

Da qui l’invito targato Veraldi: «il sindaco e l’intera amministrazione inseriscano il nostro progetto di recupero e di riammodernamento del costone insistente su viale dei Normanni e della zona sottostante del parcheggio del Politeama nel prossimo programma triennale dei lavori pubblici che va redatto ogni anno e che, così facendo, servirà a dare una significativa svolta ad uno degli ingressi della città».