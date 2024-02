Catanzaro, Assisi e Buccolieri: “Canone unico patrimoniale, proposta di Azione da tenere in considerazione”

“Quanto sostenuto dai colleghi del gruppo di Azione a proposito del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico merita sicuramente di essere tenuto nella debita considerazione”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali Francesco Assisi e Gregorio Buccolieri, secondo i quali “il sostegno alle attività economiche e commerciali, specie se si parla di rilancio del centro storico, passa anche da un carico fiscale sostenibile se non addirittura incentivante. È altrettanto comprensibile, tuttavia, che politiche di tale segno debbano fare i conti con una serie di variabili altrettanto significative e che, nel caso di specie, coinvolgono una pluralità di soggetti. Resta fermo comunque – proseguono – che l’invito di Azione a ricercare un regime fiscale equo vada accolto e in questo senso siamo certi che il governo cittadino e l’AMC, principali attori della vicenda, non si sottrarranno al confronto per cercare le soluzioni migliori e più adatte a fare sintesi tra le diverse esigenze, a cominciare proprio da quelle legate al rilancio dell’economia catanzarese”.