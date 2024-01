“La tutela dei minori nelle scuole: linee guida, passione educativa e buona prassi”: se ne discute domani a Lamezia Terme

“La tutela dei minori nelle scuole: linee guida, passione educativa e buona prassi”. Questo il tema dell’incontro organizzato per domani, 19 gennaio, alle ore 16.30 dal Servizio diocesano tutela minori (Sdtm) in collaborazione con l’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica (Orc), nel salone parrocchiale della chiesa della Pietà di Lamezia Terme.

“Nella consapevolezza dell’importanza di un’azione comune e sinergica volta a prevenire e intercettare ogni forma di abuso, in qualunque sede – dichiara suor Elisa Ciuffa, responsabile del Sdtm – , abbiamo pensato di proporre questo momento di incontro per fornire indicazioni utili e condividere idee, buone prassi, esperienze, strumenti qualificati ed efficaci per costruire insieme la via sicura per la crescita dei minori, in sicurezza e libertà”.

“L’invito a partecipare – conclude suor Elisa – è rivolto a tutti perché tutti dobbiamo sentirci corresponsabili e coinvolti nella costruzione di una rete sociale di sostegno e prevenzione”.

All’incontro, che sarà aperto dai saluti del vescovo, monsignor Serafino Parisi, e da suor Elisa Ciuffa che presenterà il Sdtm, è prevista la presenza di Raffaele Figliano, avvocato canonista ed esperto di diritto di famiglia e minori che parlerà de “La responsabilità civile e penale dei docenti”, e di Susanna Mustari, dirigente scolastica del Liceo Campanella che interverrà su “La scuola oggi: scenari di corresponsabilità e nuove credenziali educative”.