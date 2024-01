Per riequilibrare il serbatoio Stillo, a seguito delle riparazioni effettuate, questa sera dalle ore 22.00 verrà effettuata la chiusura della cosiddetta linea ferrovie, che dallo stesso serbatoio Stillo serve il quartiere Lido per via Livorno, edifici ferrovie, via Sebenico, via Fiume, via Venezia, via Pisa, via Genova (in parte) e zone limitrofe. La riapertura è prevista per le ore 7:00 di domani, giovedì 19 gennaio.