Catanzaro, prove concorsuali per istruttori contabili e tecnici al Comune: le date

Il settore personale di Palazzo de Nobili comunica che sono stati pubblicati sul sito del Comune i diari delle prove inerenti tre distinte procedure concorsuali, che si svolgeranno il 12, 13 e 14 dicembre nell’Area Polifunzionale Cav. G. Colosimo, ex Area Magna Graecia, sito alla via Nazionale n. 6 in località Fortuna.

In particolare, relativamente al bando per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivo contabile – Categoria D – le preselettive che riguardano 175 candidati si terranno giorno 12 dicembre alle ore 9 e, per coloro che le supereranno, le successive due prove scritte il 13 dicembre, alle ore 9 e alle ore 14.

Le preselettive per 185 candidati del secondo bando per il reclutamento di due Istruttori direttivo Tecnico – Categoria D – si svolgeranno il 12 dicembre, alle 12, e le successive due prove scritte il 13 dicembre, alle ore 9 e alle ore 14.

Infine, con riferimento al concorso per tre istruttori tecnico – Categoria C – che riguarderà 207 candidati, le preselettive sono programmate per le ore 15 del prossimo 12 dicembre e la successiva prova scritta alle ore 9 del 14 dicembre. I candidati ammessi sono inviatati a prendere visione dei diari delle prove consultabili al link https://www.comune.catanzaro.it/prove-concorsuali-per-istruttori-contabili-e-tecnici-nellex-area-magna-graecia-il-12-13-e-14-dicembre/