Catanzaro: gli auguri di Fiorita a Guerriero, nuovo segretario provinciale di Azione

“Rivolgo i miei più calorosi auguri di buon lavoro a Roberto Guerriero, eletto segretario provinciale di Azione a Catanzaro. A Roberto, mi lega il ricordo vivo del periodo trascorso insieme nel Consiglio comunale del Capoluogo; un’esperienza ricca di tante battaglie, condotte insieme per la nostra città e la sua crescita. Azione è parte importante del panorama politico nazionale; un partito che sicuramente gioca un ruolo positivo per la nostra democrazia, in una congiuntura non priva di gravi difficoltà sul piano interno e su quello internazionale. È mio auspicio, nel massimo rispetto della sua autonomia e del percorso politico che Azione sceglierà di intraprendere da qui in avanti, che il partito possa radicare la propria presenza nel centrosinistra, a livello locale come a livello nazionale. Personalmente sarò sempre disponibile al dialogo e al confronto, perché ritengo che la presenza di Azione costituisca una condizione preziosa per la costruzione di uno schieramento largo e di governo. Lo afferma in una nota Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.