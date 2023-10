Catanzaro, sospensione erogazione da rete idrica di via Izzi de Falenta: controlli in corso

L’amministrazione comunale, a seguito dell’ordinanza con cui nella scorsa settimana è stata disposta la sospensione dell’utilizzo dell’acqua a scopo potabile nel tratto di rete idrica comunale in Via Izzi de Falenta, ha attivato le necessarie verifiche mirate a garantire il regolare ripristino delle condizioni di normalità.

I prelievi effettuati in autocontrollo, per conto dell’amministrazione comunale, continuano a dare dati sfavorevoli per l’utilizzo potabile della risorsa idrica erogata.

A tal fine, sono in corso ulteriori accertamenti, sia sulla condotta di distribuzione di competenza comunale, che sulla rete di adduzione al serbatoio interessato che è in capo alla Sorical. Controlli incrociati e approfonditi di cui si attende ancora il completamento degli esiti, per garantire il rientro nei parametri di conformità del servizio idrico a tutela della salute dei cittadini. Seguiranno, dunque, ulteriori aggiornamenti, mentre resta in vigore l’ordinanza sulla non potabilità e sulla restrizione d’uso dell’acqua per l’area di via Izzi De Falenta.