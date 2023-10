“Catanzaro Marathon”, l’assessore Belcaro: “Sarà una bellissima cartolina della nostra costa”

“La seconda edizione della “Catanzaro Marathon” si terrà, come richiesto dagli organizzatori, a marzo del 2024 e non più nel prossimo mese di novembre. L’Amministrazione comunale, fin d’ora, assicura il massimo sostegno e la massima condivisione a un evento di straordinario significato che proietterà in Italia l’immagine migliore della nostra terra e del Capoluogo di Regione. Il rinvio che ci è stato comunicato dall’associazione no profit Lab 32, presieduta da un manager di statura internazionale come Carlo Diana, è finalizzato a ottenere il massimo della partecipazione e, in prospettiva, l’omologazione da parte della Fidal.

Abbiamo condiviso la filosofia e lo spirito del progetto “Catanzaro Marathon” soprattutto perché punta, attraverso il coinvolgimento di altri Comuni della costa jonica, a rafforzare il ruolo-guida del Capoluogo anche sotto l’aspetto del turismo sportivo ed esperienziale, segmento che già quest’anno abbiamo sperimentato con successo con le mini-regate veliche e il riuscitissimo Festival degli Aquiloni.

Ma c’è anche un altro aspetto determinante nella nostra scelta di sostenere “Catanzaro Marathon”: accogliere le idee e i progetti che generosamente tanti catanzaresi illustri, sparsi per l’Italia e per il mondo, propongono per amore sincero verso la loro e la nostra Città. Per questa scelta disinteressata, non facile perché si espone al pericolo dell’irriconoscenza, sentiamo di ringraziare vivamente il presidente Diana e gli altri fondatori di un’associazione che giustamente si definisce apolitica e super partes. D’altro canto, i progetti e le iniziative messe in campo da Lab 32, quasi sempre con risorse private, parlano molto chiaro.

Siamo certi che la seconda edizione della “Catanzaro Marathon” che si svolgerà in primavera sarà accompagnata da una maggiore condivisione istituzionale e politica e da un sempre crescente entusiasmo per un evento che, lo ripetiamo, sarà una bellissima “cartolina” della nostra costa e attirerà l’interesse di centinaia di atleti e dei media nazionali”.

E’ quanto si legge in una nota dell’assessore allo Sport di Catanzaro, Nunzio Belcaro.