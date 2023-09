Violenza sessuale su pazienti oncologici all’ospedale di Catanzaro: atti compiuti durante infusione medicinale

Sarebbero due le vittime delle presunte violenze sessuali compiute da un infermiere in servizio nella struttura ospedaliera ‘De Lellis’ di Catanzaro.

Si tratta di due pazienti sottoposti a cura oncologica che sarebbero stati vittime delle attenzioni del dipendente sanitario di 44 anni arrestato dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, al termine di un’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, riportate nell’ordinanza del gip, le violenze sarebbero state consumate mentre i pazienti erano sottoposti all’infusione del medicinale, quindi con difficolta’ a reagire. Questi atteggiamenti si sarebbero ripetuti ad ogni seduta oncologica e sarebbero stati ricostruiti con lucidita’ dalle persone coinvolte.

In un caso, lo stesso infermiere avrebbe offerto la disponibilita’ di proseguire con gli atti sessuali in una casa al mare, aggiungendo anche la possibilita’ di coinvolgere una terza persona. Comportamenti che il Gip, che ha disposto l’arresto del sanitario, ha definito come di “rilevante a agghiacciante gravita’”.

L’inchiesta della Guardia di finanza di Catanzaro punta a verificare eventuali altri episodi di violenza.