Sulle note del proprio Inno il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme accoglie i nuovi studenti

Grande festa al “Campanella” con l’avvio delle attività di accoglienza nei confronti di tutti gli studenti, in particolare delle prime classi. Folla di genitori, entusiasmo ed emozione davanti i cancelli in attesa del suono della campana, il primo dell’anno scolastico 2023/24.

“Non c’è nulla come un sogno per creare il futuro”; la citazione del grande Victor Hugo ha aperto il messaggio di saluto della Dirigente scolastica Dott.ssa Susanna Mustari, che con emozione e sensibilità, ha voluto rivolgere, tramite le collaboratrici prof.sse Olinda Suriano e Antonella Massimo, agli studenti che per la prima volta hanno varcato i cancelli del “Campanella”. “La scuola, oltre ad essere luogo di conoscenza, di apprendimento, di socializzazione è luogo di educazione, formazione, è un teatro di crescita civile e di cittadinanza, un luogo dentro il quale maturano i sentimenti, le relazioni, dentro il quale ogni ragazzo costruisce la propria identità. Leggere sui vostri volti la vostra emozione, per noi che vi accogliamo è un richiamo etico che accresce il nostro senso di responsabilità. Accogliervi oggi significa spalancare le porte al futuro; il futuro che noi adulti sogniamo ma che voi realizzerete”.

Il programma della mattinata è stato ricco e molto partecipato. Ha visto il coinvolgimento di tanti studenti e le testimonianze dei ragazzi che hanno concluso nel luglio scorso il percorso di studi liceali. L’accoglienza, organizzata nei particolari dalla Prof.ssa Lina Serra, funzione strumentale per l’orientamento in entrata e in uscita, ha visto anche la partecipazione degli studenti del Liceo Musicale guidati dai Proff. Daniele Augruso, Diego Apa, Stefania Gualtieri; della classe di Canto guidata dalla prof.ssa Giovanna Massara, del Liceo Coreutico guidato dal prof. Roberto Tripodi. Come consuetudine hanno allietato, con l’esecuzione di alcuni brani, tutti i presenti. Di particolare impatto emotivo l’esibizione del Coro del Campanella che si è esibito con “l’Inno del Liceo Campanella”, realizzato dai ragazzi con il supporto tecnico-didattico dei docenti Giovanna Massara, Maria Vittoria Corasaniti e Luigi Maletta. E poi il momento di Simone Agostino, studente al quarto anno del Liceo musicale che ha presentato al pubblico delle matricole un suo inedito dal titolo “14 settembre” da oggi sulle piattaforme Spotify, Youtube music, Amazon music. Bellissime le performance messe in scena dagli studenti “diplomati” del Liceo coreutico, studenti come Rafhael Burgo e Giada Guzzo, oggi iscritti al Primo anno del Triennio, indirizzo coreografia, dell’Accademia Nazionale di Danza; Martina Giampà e Danny Fimiani danzatori per la Compagnia Create danza del Maestro Filippo Stabile.

Studenti protagonisti di una scuola che ancora una volta conferma la sua naturale vocazione: “aprire le menti praticando la “pedagogia del talento” e favorendo una visione dell’io, uno sguardo rivolto all’interezza della persona, fatta di ragione e affezione, di volontà mossa da un ideale, da una passione”.

“Competenze e motivazioni, sottolinea la Prof.ssa Serra, ringraziando tutti i docenti che hanno permesso la realizzazione della giornata, sono i cardini intorno ai quali far ruotare la nostra professione. I diversi indirizzi hanno dato testimonianze concrete delle conoscenze acquisite e delle esperienze maturate a dimostrazione di una scuola attenta non solo ad una formazione culturale ma soprattutto umana. Il nostro Auditorium stamattina trasuda gioia; visi sorridenti che nutrono la speranza di un futuro migliore, auspicio di ogni insegnante”.

Il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme inizia così il nuovo anno scolastico all’insegna dell’entusiasmo, con tanti progetti e una “vision” che pone al centro la formazione dei cittadini di domani.